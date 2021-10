TLC et Ayayi discrets pour leur deuxième sortie en présaison

NBA

Rudy Gobert (Utah), Petr Cornelie (Denver), Frank Ntilikina (Dallas), Killian Hayes (Détroit) n'ont pas joué avec leurs équipes respectives ce mercredi soir en présaison NBA. Ils étaient tous au repos, Killian Hayes à cause d'une entorse de la cheville gauche.

En revanche, Nicolas Batum a joué 16 minutes lors de la défaite des Clippers contre Sacramento (98-113), le temps de cumuler 3 points à 1/3 aux tirs, 5 rebonds et 1 passe décisive. Discret sur son premier match avec les Atlanta Hawks, Timothé Luwawu-Cabarrot a cette fois été plus productif contre les Cleveland Cavaliers. Il a fini à 2 points à 1/3, 2 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 4 fautes en 24 minutes. Enfin, Joël Ayayi a plus tenté sa chance (0/5 aux tirs) lors de la défaite des Lakers à Phoenix (117-105). Il a également pris 1 rebond, donné 1 passe décisive et piqué 2 ballons en 15 minutes.