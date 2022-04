Tom Digbeu complète la liste des Français candidats à la Draft, le Monégasque Nicolas Vanel se présente aussi

NBA

Crédit photo : FIBA

La date limite étant passée, la NBA a publié la liste complète des 283 joueurs candidats à la Draft 2022. Parmi eux, on trouve 247 joueurs provenant de NCAA et 36 jouant en dehors des Etats-Unis. Comme prévu, on y trouve Moussa Diabaté, Ismaël Kamagaté, Hugo Besson, Ousmane Dieng, Matthew Strazel, Hugo Benitez et Malcolm Cazalon. Sans surprise, Tom Digbeu (1,96 m, 20 ans) s'est ajouté à cette liste. Le Franco-Espagnol est parti suivre le programme "Next Star" en Australie cette saison, rejoignant l'équipe de Brisbane chez qui il a été discret (4,6 points à 46% de réussite aux tirs, 1,5 rebond et 1,1 passe décisive en 12 minutes). Un joueur du championnat de France est également candidat. Il s'agit du Monégasque Nicolas Vanel (1,83 m, 19 ans), un arrière tournant à 12,4 points, 5,4 rebonds et 2,9 passes décisives en 28 minutes dans le championnat Espoirs. Inutile de dire que ses chances d'être appelé par une franchise NBA le 23 juin prochain à Brooklyn sont réduites, mais cela lui aura permis de se faire connaître.