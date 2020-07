Tom Thibodeau officiellement à la tête des New York Knicks : "J'adore les défis"

NBA

Crédit photo : NBA

On savait que c'était fait, ne manquait plus que l'officialisation. L'ancien coach des Bulls (2010-2015) et des Wolves (2016-2019) Tom Thibodeau va prendre la place sur le banc de New York pour les cinq prochaines saisons. Le technicien de 62 ans va avoir la lourde tâche de ramener les Knicks de Frank Ntilikina sur le devant de la scènes, eux qui n'ont plus participé aux playoffs depuis 2013.