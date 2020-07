Tom Thibodeau plutôt que Kenny Atkinson : les New York Knicks ont choisi leur coach

NBA

Crédit photo : NBA

Leurs deux noms revenaient avec insistance ces dernières semaine. Tom Thibodeau a finalement été préféré à Kenny Atkinson pour le poste d'entraîneur principal des Knicks de New York. Annoncée par Adrian Wojnarowski d'ESPN, la nouvelle a été confirmée par l'agence AP et reprise sur le site de la NBA. Le contrat est signé et sera officialisé la semaine prochaine. Il porterait sur 5 ans.

Coach de l'année en 2011, Thibodeau était l'entraîneur à succès des Bulls du début des années 2010, avec Derrick Rose et Joakim Noah en fer de lance. Son expérience aux Timberwolves du Minnesota, entre 2016 et 2019, a été beaucoup plus mitigée. Il retrouve la franchise de la grosse pomme, où il a été assistant de 1996 à 2003. Coach défensif, son arrivée va-t-elle permettre au meneur français Frank Ntilikina, réputé pour ses qualités en défense, de franchir un cap ?

Thibodeau devient en tout cas le 13e entraîneur à diriger les Knicks - franchise à l'instabilité légendaire - depuis 2001. Kenny Atkinson, ancien coach des Nets de Brooklyn et ancien joueur en LNB, n'a donc pas été retenu par les dirigeants new yorkais.