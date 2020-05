Tony Parker compte être propriétaire d'une franchise NBA avec l'OL Groupe

NBA

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Si Jean-Michel Aulas s'est associé à Tony Parker, c'est bien pour s'ouvrir à d'autres marchés que celui de Lyon. Dans un entretien avec média américain The Undefeated, l'ancien meneur de l'équipe de France et des San Antonio Spurs (NBA) déclare que son « but ultime » est celui d'acheter une franchise NBA :

« Mon but ultime est de devenir un jour propriétaire d'une équipe NBA. Avec l'OL Groupe, nous avons de grands rêves. Si une équipe devient disponible, il y a une forte possibilité qu'on essaye de l'acheter. Aujourd'hui, nous avons différents objectifs. Mais dans cinq ou dix ans... Je suis le genre de personne qui a toujours de grands rêves. J'ai déjà eu des discussions avec Jean-Michel Aulas à ce sujet. »

Une franchise NBA, un milliard au moins

Après avoir acheté ensemble le Reign FC à Tacoma dans l'Etat du Washington, un tel achat permettrait au duo et surtout à leur entreprise de s’implanter un peu plus outre-Atlantique. Seulement, l'acquisition d'une franchise NBA est plus concurrentiel et surtout dispendieux que l'achat d'une franchise de football féminin (3,1 millions d'euros concernant l'achat du Reign FC). Dernièrement, le milliardaire taïwanais-canadien Joseph Tsai a racheté les Nets de Brooklyn (sur deux ans) pour la modique somme de 2,35 milliards de dollars. En 2019, la valeur moyenne des franchises NBA a été estimée à 1,9 milliard de dollars par le magasine Forbes. Bref, pas le même monde.