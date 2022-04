Tony Parker dans le meilleur cinq européen de l'histoire de la NBA

NBA

Crédit photo : NBA

Pour son 75e anniversaire, la NBA avait dressé une liste des 75 meilleurs joueurs de son histoire. Le Français Tony Parker n'en faisait pas partie. En revanche, l'ancien meneur a été élu dans le cinq meilleur cinq des joueurs européens de l'histoire aux côtés de ses contemporains Pau Gasol et Dirk Nowitzki et des stars actuelles que sont Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo. Dans le deuxième cinq, les pionniers que sont Toni Kukoc, Arvydas Sabonis et le regretté Drazen Petrovic se trouvent aux côtés de l'ancien shooteur des Kings Peja Stojakovic et du MVP en titre Nikola Jokic.