Tony Parker n'a pas été sélectionné parmi les 76 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA

NBA

Crédit photo : Sébastien Grasset

La NBA avait choisi les 50 meilleurs joueurs de l'histoire en 1996, après 50 ans d'existance. Fêtant ses 75 ans cette année, elle en ajouté 25. Ou plutôt 26, car deux joueurs ont reçu autant de voix. Mais parmi les 76 meilleurs joueurs de l'histoire, on ne compte que deux joueurs européens : Dirk Nowitzki et Giannis Antetokounmpo. Les deux ont le point commun d'avoir été MVP de la saison régulière et MVP des finales lors du titre glané par leur franchise. En revanche, pas de Tony Parker. Il a beau avoir remporté 4 titres NBA, être le neuvième meilleur marqueur de l'histoire des playoffs, avoir été MVP des finales 2007, six fois All-Stars, TP n'a pas été retenu.

Les 26 joueurs ajoutés sont Chris Paul, Allen Iverson, Tim Duncan, Kevin Garnett, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, James Harden, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Dominique Wilkins, Dennis Rodman, Ray Allen, Dwyane Wade, Jason Kidd, Kobe Bryant, Gary Payton, Bob McAdoo, Paul Pierce, Stephen Curry, Reggie Miller, Kawhi Leonard, Damian Lillard, LeBron James, Anthony Davis, Carmelo Anthony et Russell Westbrook.

On peut se demander comment des joueurs tels que Damian Lillard, Anthony Davis, Carmelo Anthony et même Chris Paul - aussi forts soient-ils - puissent devancer Tony Parker. Mais peut-être que nous, média français, ne sommes pas objectifs comme le sont sûrement les votants.