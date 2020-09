Toronto revient à hauteur de Boston, Denver réagit face aux Clippers

NBA

48h plus tôt, à 0,5 seconde du buzzer, Boston menait 3-0 dans sa demi-finale de Conférence Est face à Toronto. Mais le basket va parfois très vite. Un tir incroyable d'O.G. Anunoby à la sirène avait relancé la série pour les Raptors. Et ce samedi, les champions en titre ont de nouveau battu les Celtics, 100 à 93, pour égaliser à 2-2. Les Raptors se sont appuyés sur un Kyle Lowry omniprésent (22 points, 11 rebonds, 7 passes décisives) et un Pascal Siakam ne lâchant rien malgré sa maladresse récurrente du moment (23 points et 11 rebonds mais 2/13 à 3 points). Plombés par leur maladresse (7/35 longue distance), les Celtics ont cédé au retour des vestiaire.

À l'Ouest, Denver aussi a égalisé dans sa série face aux Clippers, revenant à 1-1. Impuissants lors du match 1, sans doute affectés par leur bataille en 7 matchs au premier tour face au Jazz, les Nuggets se sont vite remis à l'endroit, remportant ce match 2 110-101. Parfaitement entrés dans la rencontre, Nikola Jokic (26 points et 18 rebonds) et ses coéquipiers menaient 44-25 dès la fin du premier quart. Ils ont ensuite su résister jusqu'au bout aux Clippers d'un Kawhi Leonard pas en rythme (13 points à 4/17, plus tout de même 10 rebonds et 8 passes).