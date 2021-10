Toronto se sépare d'Ishmail Wainright

NBA

Crédit photo : Sébastien Grasset

En cours de saison passée, les Toronto Raptors avaient tenté de récupérer Ishmail Wainright (1,98 m, 27 ans). Mais son employeur d'alors, la SIG Strasbourg, ne l'avait pas laissé partir. Finalement, la franchise canadienne l'avait engagé à l'intersaison, via un "two-way contract". Sauf qu'avant le début de la saison 2021-2022, elle a finalement décidé de se séparer du poste 4-3. Ce dernier ayant trop d'argent garanti sur son contrat, il ne pourra pas non plus rejoindre la franchise de G-League, les Raptors 905, affiliés aux Toronto Raptors. Reste à savoir où le natif de Kansas City (Missouri) va rebondir.