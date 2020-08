Tous les matchs de la nuit annulés en NBA en raison des violences policières

D'abord, les Bucks puis les Rockets, et enfin le Thunder, ont annoncé qu'ils boycottaient les matchs programmés en cette nuit de mercredi à jeudi. Dans un bref communiqué, la NBA a ensuite confirmé qu'aucune des trois rencontres prévues (Milwaukee Bucks - Orlando Magic, Oklahoma City Thunder - Houston Rockets, Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers) n'auraient lieu.

The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games – MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled.