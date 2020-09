Tyler Hero (37 points) amène Miami à une manche de la finale

NBA

Crédit photo : Miami Heat

Et de trois ! Le Heat s'est imposé 112 à 109 contre les Celtics dans le match 4 des finales de conférence Est des playoffs NBA ce mercredi soir.

Portés par le rookie Tyler Hero (37 points à 14/21 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes décisives en 36 minutes) incroyable, les Floridiens ont fait l'écart petit à petit mais Boston n'a jamais abdiqué avec le réveil de Jayson Tatum (28 points à 10/22 et 9 rebonds) après la pause. Sauf que le Heat a toujours trouvé la réponse et n'a jamais craqué pour faire le break dans cette série (3 victoires à 1). Reste à savoir s'ils finiront le boulot vendredi soir lors du match 5.