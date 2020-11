Un an de plus à Chicago pour Adam Mokoka ?

NBA

Crédit photo : Olivier Fusy

Le 6 février dernier, la NBA découvrait le « Mokoka Show » dans le match qui opposait les Bulls aux Pelicans de La Nouvelle Orléans. Un match record pour Adam Mokoka (1,96 m, 22 ans), qui a compilé 15 points à 6/6 aux tirs en 5 petites minutes de temps de jeu seulement, rien que ça !

Et ce mardi, belle récompense pour le Français. Le journaliste Keith Smith explique Chicago a proposé une “qualifying offer” au champion d'Europe U16 2014 et champion d'Europe U18 2016 qui permet à la franchise de conserver ses droits sur le joueur une fois son contrat terminé. Chicago va ainsi pouvoir "matcher" (égaler) les offres d'autres franchises. Ils pourront également retirer cette "qualifying offer" dans quelques semaines s'ils ne se mettent pas d'accord sur un contrat.

Quoi qu'il en soit c'est une bonne nouvelle pour l’ancien joueur de Cergy-Pontoise, Gravelines-Dunkerque et du KK Mega Leks. Les Bulls n'ont par exemple par proposer de “qualifying offer” à Shaq Harrison et Kris Dunn, qui arrivait eux aussi en fin de contrat. Non drafté en juin 2019, Mokoka est parvenu à faire sa place en NBA (11 matchs en 2019-2020 pour 2,9 points et 0,9 rebond en 10 minutes de moyenne) et semble parti pour s'y installer.