Un an de plus à Chicago pour Adam Mokoka

NBA

Crédit photo : Olivier Fusy

Le 6 février dernier, la NBA découvrait le « Mokoka Show » dans le match qui opposait les Bulls aux Pelicans de La Nouvelle Orléans. Un match record pour Adam Mokoka (1,96 m, 22 ans), qui a compilé 15 points à 6/6 aux tirs en 5 petites minutes de temps de jeu seulement, rien que ça !

Et ce mardi, belle récompense pour le Français. Selon Keith Smith, Chicago lui a proposé la “qualifying offer”, qui permet à la franchise de conserver son propre joueur la saison après que son contrat termine. Cette offre lui permet de rester un an de plus au sein des Bulls, avec un contrat garanti.

Nul doute qu’Adam Mokoka voudra confirmer cette saison en NBA en essayant de gagner quelques minutes de temps de jeu. Outre ses sorties en G-League, l’ancien joueur de Cergy-Pontoise et Gravelines-Dunkerque a joué 11 matchs en NBA pour 10 minutes de moyenne (2,9 points et 0,9 rebond).