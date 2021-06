Un ancien joueur du championnat de France nommé entraîneur des Boston Celtics

Passé par Vichy en tant que joueur à la fin de la saison 2004-2005, Ime Udoka (43 ans) sera le nouveau coach de la mythique franchise des Boston Celtics à partir de la saison prochaine. C'est le journaliste américain d'ESPN, Adrian Wojnarowski, qui l'a annoncé mercredi sur Twitter. Il prend la place de Brad Stevens, qui a lui été promu directeur des opérations du basket à la suite de l'élimination de son équipe au premier tour des playoffs.

Formé à l'Université de San Francisco puis celle de l'Etat de Portland, l'Américano-Nigérian a débuté sa carrière en Europe. En Espagne, à Gran Canaria, puis en France, à Vichy. Pigiste médical, il a terminé la saison avec des statistiques impressionnantes (24,2 points, 8,4 rebonds et 5,3 passes décisives en 9 matches). Sa carrière de joueur NBA, débuté en 2006 avec les Knicks, n'a duré que cinq années. Il a ensuite occupé le poste d'entraîneur adjoint aux côtés de Gregg Popovich, à San Antonio, durant sept ans. Cette saison, Udoka était le bras droit de Steve Nash, aux Nets.

