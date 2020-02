Un concours de dunks à nouveau sujet à débat

NBA

Le samedi est traditionnellement réservé aux concours lors du All-Star Game. Tout avait bien commencé avec Bam Adebayo qui gagne un Skills Challenge dominé par les intérieurs. Ensuite, c’est un concours à 3pts de haut niveau, avec la victoire de Buddy Hield (27) devant Devin Booker (26). Tous deux ont tapé d’énormes scores. On notera d’ailleurs que le joueur des Suns sera le premier à faire 2/2 aux shoots « plus loin ». Petite déception, Trae Young qui ne fait qu’un petit 15 et Zach Lavine qui échoue juste avant la finale. Il ne sera pas le premier à gagner les deux concours. Quant au concours de dunks remporté par Derrick Jones Jr, il laissera un petit goût amer à certains, dont Aaron Gordon mais aussi Pat Connaughton. Commençons d’abord par le joueur des Bucks, qui se fait voler une bonne note par Dwyane Wade. Déguisé en Billy Hoyt des Blancs ne savent pas sauter, Pat ne se voit attribuer qu’un petit 8 par le joueur de Miami. De quoi l’empêcher déjà d’aller en finale alors que son deuxième et dernier tomar est une pure merveille : il prend la balle dans les mains de Giannis Antetokounmpo, tape la balle sur la plance (!) et la dunke ensuite. Waw ! Si Derrick Jones Jr fait une superbe finale, il s’est tout de même appuyé sur Bam Adebayo pour planter son premier et se qualifier pour la finale.

De son côté, Dwight Howard, malgré un beau 360° en souriant à la caméra ne fera pas dans l’originalité en remettant une cape de Superman. Sauf que derrière son « S », c’est le numéro 24 qui s’affiche. Jameer Nelson lui envoie la balle de derrière la planche et… c’est à peu près tout. Le 50 qu’il obtient fera même huer la salle.

Derrick Jones Jr plus fort qu’Aaron Gordon... ou pas

La finale sera de haute volée et les juges (Dwyane Wade, Candace Parker, le rappeur Common, l’acteur Chadwick Boseman et Scottie Pippen) auront du mal à les départager. Jones Jr enchaîne les riders, Gordon s’aide de Fultz et de la tranche du panneau pour taper un 360 à une main. 50, 50, 50, 50 ! Il faudra même une deuxième prolongation pour les départager ! Le windmill avec appui juste après la ligne des LF de Jones Jr, un peu comme LaVine, ne lui offre qu’un « petit » 48. « Quand j’ai vu ce 48, c’était dur car c’est un dunk que je fais depuis le lycée et je sais qu’il vaut 50 », commentera après coup le vainqueur de cette édition 2020.

Aaron Gordon n’a « qu’à » refaire un 50 pour gagner. Dunker au-dessus de Dwight, du Shaq… ? Non ce sera Tacko Fall ! Sauf qu’en pensant au-dessus de ce dernier, il embarque un peu sa tête avec (surtout à notre goût). Les juges ne lui donnent que 47, Jones Jr est sacré, malgré les huées de la foule. « Je n’ai que 47 ? Allez, sérieux… », dira-t-il en conférence de presse. « Remporter le concours de dunks ? Non c’est fini, j’ai l’impression que j’aurais dû avoir deux trophées, vous voyez ce que je veux dire ? C’est fini tout ça. Mon prochain objectif est d’essayer de gagner le concours à 3pts ». Au moins, il ne se sentira pas lésé s’il ne réussit pas à le gagner !