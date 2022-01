Un deuxième contrat de 10 jours pour Xavier Moon (ex-Évreux) avec les Clippers

Pour Xavier Moon (1,88 m, 26 ans), ex-meneur rookie de l'ALM Évreux en 2017, l'aventure NBA continue ! Le meneur de jeu originaire de l'Alabama vient de signer un nouveau contrat de 10 jours avec les Los Angeles Clippers.

FYI Clippers fans: If you've grown fond of watching hardship signee Xavier Moon hoop in the past 10 days, don't fret -- he's back for another 10-day stay.



Enjoy.https://t.co/KIv76SsyTx