Un double-double mais une nouvelle défaite pour Rudy Gobert

Rudy Gobert peut s’en mordre les doigts ce vendredi soir. Le pivot du Jazz a pris 19 rebonds mais son équipe a perdu 107-101 contre Charlotte. En plus de la quantité de rebonds pris, Rudy Gobert a inscrit 11 points à 5/7. Utah enchaine un troisième revers d’affilée. Les hommes de Quin Snyder affronteront les Mavs de Dallas ce dimanche. Alors qu'ils ont exactement le même bilan (45 victoires et 29 défaites), ce match sera quasiment décisif pour savoir laquelle des deux équipes aura l’avantage du terrain au premier tour des playoffs, puisque les deux équipes sont au coude-à-coude entre la 4e et 5e position de la conférence Ouest.

Killian Hayes confirme

Killian Hayes confirme ses récentes prestations de qualité avec les Pistons. Auteur de 10 points à 4/8 dont 2/2 de réussite à 3-points, le meneur de jeu s’est montré utile malgré la courte défaite 100-97 contre les Wizards. La franchise du Michigan reste 14e de la conférence Est avec le même bilan que Orlando : 20 victoires et 54 défaites.

Les Knicks enchaînent

Les New-York Knicks enchaînent un deuxième succès de rang après leur victoire 111-103 contre le Miami Heat. Evan Fournier s’est montré particulièrement maladroit avec 7 points à 2/11 dont 2/10 de réussite aux tirs à 3-points mais a distribué 4 passes décisives.

5e défaite de rang pour les Clippers !

Opposés aux Sixers, les Clippers se sont logiquement inclinés 122-97. Nicolas Batum a réalisé un match correct avec 9 points à 4/8 et 3 rebonds en 23 minutes. Les Clippers sont sur une dynamique négative en l’absence de Kawhi Leonard et Paul George mais restent toujours à la 8e place de la conférence Ouest.



Les Hawks d’Atlanta se sont imposés 121-110 contre Golden State. Timothé Luwawu-Cabarrot a modestement contribué à la victoire de son équipe avec 5 points à 1/2 de réussite aux tirs à 3-points et 2 rebonds en 18 minutes.



Les Mavericks s’inclinent 116-95 contre la talentueuse équipe des Timberwolves. Frank Ntilikina est rentré 10 minutes le temps d’inscrire 4 points à 2/5, prendre 1 rebond et donner 2 passes décisives.