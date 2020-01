Un double-double pour la première de Sekou Doumbouya dans le cinq de Détroit

NBA

Crédit photo : Détroit Pistons

Privé de Blake Griffin et Markieff Morris, le coach des Détroit Pistons Dwane Casey a choisi de titulariser pour la première fois de la saison le plus jeune joueur de la ligue, Sekou Doumbouya, pour la rencontre chez les Los Angeles Clippers diffusée sur une télévision nationale étasunienne.

Le Franco-Guinéen s'est ainsi retrouvé face à Paul George (seulement en première mi-temps, ce dernier s'étant blessé à la cuisse) et Kawhi Leonard. Si les Pistons ont été largement distancés dans le troisième quart-temps (37-16) pour finir par s'incliner 126 à 112 grâce à une bonne dernière période, Sekou Doumbouya en a profité pour se mettre à son avantage avec 10 points à 4/11 aux tirs (0/4 à 3-points), 11 rebonds, 2 interceptions et 5 fautes en 27 minutes. Dès le premier quart-temps, il avait pris 6 rebonds et tenté 6 tirs (une seule réussite, un dunk en contre-attaque) en 9 minutes, avant de sortir pour 3 fautes. Surtout, Détroit menait. C'est lors du dernier quart-temps qu'il a marqué la plupart de ses paniers, une nouvelle période remportée par Détroit. De quoi lui permettre de finir avec un +/- la rencontre positif (+1).

Reste à savoir désormais si Dwane Casey va continuer à le faire jouer régulièrement, même avec les retours de Griffin et Morris.