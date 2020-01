Un nouveau double-double pour Doumbouya, Gobert remporte son duel contre Fournier

NBA

Crédit photo : Detroit Pistons

Blake Griffin et Markieff Morris toujours forfaits, Dwane Casey a de nouveau titularisé son jeune ailier français Sekou Doumbouya. Et comme jeudi soir contre les Los Angeles Clippers, celui-ci a terminé avec un double-double. Sauf que cette fois, les Détroit Pistons ont gagné chez les Golden State Warriors (104-111) et que le Loiretain été adroit. En effet, en plus de 10 rebonds, donner 2 passes décisives, intercepté 2 ballons, il a marqué 16 points à 6/10 aux tirs dont 4/7 à 3-points. Confiant, le rookie a été le premier à marquer lors de cette rencontre. Plus tard lors du deuxième quart-temps, il a réalisé un très gros contre sur la planche avant de marquer à 3-points sur la possession suivante.

"Je ne veux pas lui mettre trop de pression, a commenté après la rencontre l'entraîneur Dwane Casey, qui n'avait initialement pas prévu de le faire jouer en NBA cette saison. Il est encore en développement. C'est un gamin de 19 ans. Je ne veux pas trop m’enflammer. C’est encore un gamin qui grandit. Il est là pour apprendre, se développer et contribuer. Sekou a fait un travail solide. Il a mis ses tir, ce qui était super, mais il est encore en train d'apprendre le boulot."

Pour la deuxième et dernière fois de la saison, Rudy Gobert et Evan Fournier se sont opposés, cette fois à Orlando. Comme à l'aller, c'est le Jazz qui s'est imposé (96-109). Alors que les locaux étaient revenus à 1 point (75-76), Utah a réussi 8 de ses 13 tentatives à 3-points lors du dernier quart-temps. De quoi leur permettre de refaire l'écart et de s'imposer tranquillement. Rudy Gobert a été maladroit (8 points à 3/8 aux tirs et 2/4 aux lancers francs), mais très actif (17 rebonds et 4 passes décisives en 34 minutes) et toujours dissuasif, notamment pour son ami Evan Fournier (9 points à 4/15 dont 1/8 à 3-points, 3 rebonds et 4 passes décisives en 32 minutes).

Enfin, Washington D.C. continue d'être compétitif malgré l'absence de nombreux cadres. Samedi soir, ils ont dominé Denver à domicile (128-114). Toujours titulaire, Ian Mahinmi a cumulé 4 points à 2/3 et 5 rebonds en 19 minutes.

Les résultats NBA du samedi 4 janvier :