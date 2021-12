Un nouveau Français en NBA : Olivier Sarr s'engage pour le Thunder

NBA

Crédit photo : OKC Blue

Joueur du Blue d'Oklahoma City en G-League, Olivier Sarr (2,10 m, 22 ans) a été engagé pour 10 jours par le Thunder pour ce qui sera sa première expérience NBA. Comme la plupart des franchises à l'heure actuelle, OKC est touché par la COVID-19 et fait appel à de nombreux joueurs de G-League pour avoir assez de joueurs. En effet, trois intérieurs (Darius Bazley, Jeremiah Robinson-Earl et Aleksej Pokusevski) font partie des quatre joueurs isolés. Du coup, la franchise a fait le choix de faire appel au jeune Français, qui tournait jusqu'ici à 7,1 points à 52,2% de réussite aux tirs et 4,9 rebonds en 14 minutes de moyenne après 14 matches en G-League, en plus de Jeff Jackson-Simpson, Scotty Hopson et Rob Edwards.

Après son cursus au Pôle France, Olivier Sarr a rejoint son ami de la génération 99 Jaylen Hoard à Wake Forest. Pour sa dernière année en NCAA, il a été transféré à Kentucky. L'été dernier, il n'a pas été drafté et s'est engagé pour le Blue où il a retrouvé Jaylen Hoard.