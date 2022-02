Un Théo Maledon record, Fournier et les Knicks s'écroulent après avoir été à +28

NBA

Crédit photo :

Théo Maledon a signé son nouveau record de la saison avec 22 points inscrits ce mercredi. Cependant, ça n'a pas suffit pour qu'Oklahoma City batte les Spurs qui l'emportent 114-106. Killian Hayes et les Detroits Pistons retrouvent le sourire après une victoire de justesse 112-111 contre les Boston Celtics.

Théo Maledon vient de battre de record de nombre de points qu'il avait réalisé la semaine dernière contre les Raptors avec 18 points. Ce mercredi, le Normand a inscrit 22 points dans la défaite de son équipe contre les San Antonio Spurs, 114 à 106. Dans cette rencontre, il a marqué ses 22 points à 6/14 dont 2/5 à 3-points, pris 3 rebonds et donné 2 passes en 28 minutes. Le Thunder reste quatorzième de la conférence Ouest avec 18 victoires pour 40 défaites.

Enfin une victoire pour les Pistons ! Détroit stoppe sa série de défaites à Boston en s'imposant de justesse 112-111 grâce à un tir à 2-points de Jerami Grant. Après 8 revers de rang, les Pistons s'imposent enfin et se paient même le luxe de mettre fin à la série de victoires des Celtics et ses 9 succès d'affilée. KiIlian Hayes a cumulé 4 points à 2/6, 2 rebonds et 2 passes décisives en 18 minutes. Détroit passe devant Orlando au classement avec un bilan de 13 victoires pour 45 défaites, car le Magic a joué et perdu deux matches de plus.

Jerami Grant pour la réponse !



111 BOS/DET 112

19.1 sec pic.twitter.com/pkBSHFt9Zp — NBA France (@NBAFRANCE) February 17, 2022

Pour son deuxième match depuis son retour de blessure, Rudy Gobert y est allé doucement. Le pivot n'a pas pris de risques et a marqué 5 points à 2/3 et a pris 11 rebonds et contré 3 tirs en 27 minutes de jeu pour 18 d'évaluation. Le Jazz a été défait par les Los Angeles Lakers de LeBron James et Anthony Davis sur le score de 106 à 101. Le Jazz d'Utah reste quatrième de la conférence Ouest avec un bilan de 36 victoires pour 22 revers.

Evan Fournier a joué le derby de New York. Opposés aux Brooklyn Nets, les Knicks se sont inclinés 111-106... après avoir compté 28 points d'avance (54-26) lors du deuxième quart-temps. C'est la troisième fois en février que New York s'incline après avoir compté au moins 20 points d'avance. En 31 minutes de jeu, Evan Fournier n'a pas pu stoppé cette mauvaise spirale. Il a fini à 16 points à 6/17 aux tirs, 2 rebonds et 3 passes décivises. Avec cette troisième défaite de rang, les Knicks restent douzièmes de la confénce Est avec un bilan de 25 victoires pour 34 défaites. Ce revers fait mal à la tête et devrait laisser des traces...