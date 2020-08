Un Timothé Luwawu-Cabarrot record porte les Nets à la victoire contre Milwaukee

NBA

Crédit photo : Brooklyn Nets

Après son match réussi contre Orlando (24 points), Timothé Luwawu-Cabarrot a plus que confirmé ce mardi. Titularisé, l'ailier français a fait face à Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks, la meilleure équipe de la ligue (54 victoires et 14 défaites), même si celle-ci n'a actuellement pas grand chose à jouer hormis de préparer les phases finales.

"TLC" a été très saignant, notamment en première mi-temps et en fin de match avec deux 3-points décisifs afin de passer de 107-110 à 115-110. Son équipe s'est imposée 119-116 et l'Azuréen a signé son record de points en NBA (26), avec encore une belle adresse (8/12 dont 5/7 à 3-points).

C'est une vraie surprise puisque la cote de Brooklyn avant la rencontre était de 17 contre 1 ! En tout cas, Luwawu-Cabarrot profite de la situation et des nombreuses absences de joueurs leaders pour prendre et assumer de nouvelles responsabilités.