Une nouvelle série pour New York qui entretient l'espoir de play-in

NBA

Les Knicks ont remporté leur 33e victoire de la saison ce dimanche contre les Pistons 104-102. Dans cette rencontre, Evan Fournier a contribué à la victoire des siens avec 11 points à 4/12 de réussite aux tirs dont 3/10 de réussite aux tirs à 3-points, 2 rebonds et 4 passes décisives en 26 minutes. Son vis-à-vis du soir Killian Hayes a été un peu moins en réussite avec avec 6 points à 3/9, 6 rebonds et 2 passes décisives en 25 minutes. Evan Fournier n'était cependant pas sur le parquet pour la fin de rencontre. C'est Alec Burks qui a été décisif. Outre son panier à 3-points en fin de rencontre, il a piqué la balle dans les mains de Cade Cunningham sur la dernière possession de Détroit. Les New-Yorkais engrangent un troisième succès de rang et restent 11e de la conférence Est. Les chances d'aller au play-in sont assez minimes car les Knicks ont un bilan de 33 victoires et 42 victoires alors que les Hawks qui sont 10e possèdent un bilan de 37 victoires et 37 défaites à 8 matches de la fin de la saison régulière. Mais tant que cela reste possible...

.



Evan Fournier : 11 PTS, 4 AST

Killian Hayes : 6 PTS, 6 REB, 2 AST



Les @nyknicks l'emportent -102 à Detroit ! #NBASundays pic.twitter.com/tnXJGD2Ine — NBA France (@NBAFRANCE) March 28, 2022

Rudy Gobert, touché à la jambe droite, n'a pas pu prendre part au match contre Dallas. Les Mavs se sont imposés facilement 114-100 grâce au génie slovène Luka Doncic (32 points, 10 rebonds). Le Jazz laisse donc la quatrième place de la conférence Ouest à l'équipe de Frank Ntilikina (3 points à 1/1, 1 passe décisive et 1 interception en 4 minutes).