Utah, solide leader, défait Indiana avec un très bon Rudy Gobert

NBA

Crédit photo : Utah Jazz

Après sa défaite contre Denver dimanche dernier, le Jazz d'Utah a enchaîné 4 victoires sur la semaine écoulée. Dimanche, ils ont conclu leur semaine avec une victoire à Indianapolis contre les Pacers. Privés de leur meneur Mike Conley, les hommes de Quin Snyder s'en sont remis à leur arrière Donovan Mitchell pour faire la différence (27 points, 11 rebonds et 9 passes décisives). Mais leur domination au rebond (61 prises - dont 17 offensives - à 45) a été l'une des autres clés de ce succès. Opposé à un pivot All-Star, le Lituanien Domantas Sabonis (20 points à 7/19 aux tirs et 9 rebonds en 34 minutes), Rudy Gobert a été très bon (16 points à 7/9, 16 rebonds et 3 contres en 31 minutes). Seule ombre sur le tableau, son adresse aux lancers francs (2/9), beaucoup plus faible que d'habitude.

C'est le 19e succès en 24 rencontres de la franchise de Salt Lake City, qui précède au classement les Los Angeles Lakers (18 victoires et 6 défaites) et les Los Angeles Clippers (17 victoires et 8 défaites). L'équipe de Nicolas Batum (5 points à 2/6, 4 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions en 27 minutes) s'est inclinée à domicile face aux Sacramento Kings, 113 à 110. De'Aaron Fox (36 points) & co ont eux remporté 7 de leurs 8 derniers matches.