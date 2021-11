Utah battu, Rudy Gobert expulsé

Mauvaise soirée pour Utah. Ce jeudi, le Jazz s'est incliné 111 à 100 à domicile contre Indiana à domicile. Après avoir marqué 11 points lors du troisième quart-temps pour faire remonter son équipe, Rudy Gobert s'est accroché avec le pivot adverse Myles Turner à 4 minutes de la fin. Après un lay-up raté, le Picard a fait tomber son vis à vis en lui tirant le short. Ce dernier est venu lui mettre un coup d'épaule avant que les deux hommes ne s'engagent dans une lutte. Le trio arbitral les a envoyés aux vestiaires au même titre que Donovan Mitchell et Joe Ingles, qui sont venus se mêler à la dispute après coup. Au final, Rudy Gobert aura tout de même eu le temps de cumuler 19 points à 7/10 aux tirs et 11 rebonds en 31 minutes lors de la quatrième défaite de son équipe cette saison, en 12 rencontres.

Things got heated between Myles Turner and Rudy Gobert after Turner blocked Gobert's shot. pic.twitter.com/O34Z7gckwC