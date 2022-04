Utah corrigé à Dallas, Brooklyn balayé par Boston

NBA

Crédit photo :

Après avoir égalisé samedi, Utah n'a pas pas fait le poids pour le retour de la série à Dallas, pour le match 5 de ce premier tour. Le Jazz s'est incliné 102 à 77 face à Luka Doncic dominant (33 points, 13 rebonds et 5 passes décisives). Rudy Gobert a surnagé (17 points à 6/7 aux tirs et 5/7 aux lancers francs et 11 rebonds en 27 minutes) dans le cinq majeur de Quin Snyder alors que Bojan Bogdanovic (0/9 aux tirs), Mike Conley (1/6) et Donovan Mitchell (4/15) ont été maladroits. Ce dernier est même sorti pour une blessure aux ischio-jambiers à 4 minutes de la fin. Mené 3 victoires à 2, Utah va maintenant devoir gagner à la maison lors du match de jeudi soir (vendredi à 4h en France) pour égaliser, avant d'aller gagner à Dallas pour atteindre les demi-finales.

Les Brooklyn Nets sont eux assurés de ne pas voir les demi-finales. Ils se sont fait sortir en 4 manches par Boston. Ce lundi soir, Kevin Durant (39 points à 13/31 aux tirs) & co ont perdu à domicile 116 à 112. En revanche, Toronto résiste bien à Philadelphie. Menés 3 à 0, les Raptors viennent d'enchaîner deux succès, dont le dernier chez les Sixers (88-103) ce lundi.