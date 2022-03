Utah dans le dur à La Nouvelle Orléans, Fournier et New York battus sur le buzzer

NBA

En forme depuis le All-Star break, le Jazz d'Utah retrouvait une autre formation bien lancée (trois victoires de suite avant le match) : les Pelicans. Les joueurs de Quin Snyder n'ont rien pu faire à La Nouvelle Orléans, pour au final s'incliner de 34 points (124-90). Pourtant, Rudy Gobert a encore réalisé un double-double (10 points à 4/4 aux tirs et 11 rebonds en 25 minutes). Mais c'était trop peu au vue des contre-performances de Donovan Mitchell (5/18 aux tirs), Mike Conley (1/8) ou Bojan Bogdanovic (1/11).

Les New York Knicks ont eux perdu sur un plus petit écart face à la meilleure équipe de la saison, les Phoenix Suns (51 victoires, 12 défaites). Pourtant, ces derniers ont fait sans Chris Paul (blessé) et Devin Booker (covid). Mais c'est Cam Johnson, auteur de 21 de ses 38 points dans le dernier quart-temps, qui a pris le relai avec notamment le panier de la victoire. C'est la septième défaite de suite pour Evan Fournier (16 points à 5/11 aux tirs en 36 minutes) & co, la 17e sur les 20 dernières rencontres.

A l'Ouest, le Thunder s'est également incliné. Olivier Sarr (5 points à 2/2 aux tirs et 4 rebonds en 16 minutes) et Théo Maledon (8 points à 2/10, 2 rebonds et 4 passes décisives en 25 minutes) n'ont pas pu empêcher la large défaite du Thunder (101-138) contre Minnesota.

En revanche, Détroit a signé sa deuxième victoire de suite. Killian Hayes a pu contribuer à la victoire des Pistons (3 points à 1/6, 4 rebonds et 4 passes décisives en 21 minutes) contre Indiana (111-106). Enfin, Timothé Luwawu-Cabarrot n'est pas rentré lors du succès des Hawks contre Washington D.C.