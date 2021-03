Utah de nouveau battu, Fournier marque 26 points mais Orlando perd

NBA

Après avoir enchaîné les victoires pendant plus d'un mois, Utah vient de signer sa troisième défaite en six matches, ce lundi à La Nouvelle Orléans. Les Pelicans ont pris le dessus dans le troisième quart-temps en s'appuyant sur le phénomène Zion Williamson (26 points à 10/17 aux tirs, 10 rebonds et 5 passes décisives en 34 minutes), qui est parvenu à marquer dans la raquette (74 à 56 dans "la clé" pour son équipe) malgré Rudy Gobert (22 points à 9/13 aux tirs, 9 rebonds et 5 contres en 33 minutes). Le Jazz s'est démené pour recoller en fin de match (de 122-108 à 125-124) mais n'a pas réussi à réaliser le hold-up. Utah conserve toutefois trois victoires d'avance sur les Los Angeles Lakers.

A l'Est, Orlando vient de signer sa quatrième défaite de suite malgré les bons matches offensifs de son duo Evan Fournier (26 points à 8/13, 5 rebonds et 2 passes décisives en 27 minutes) - Nikola Vucevic (29 points à 12/24, 15 rebonds et 8 passes décisives). Mais Dallas était une nouvelle fois porté par Luka Doncic (33 points à 12/22, 10 rebonds et 9 passes décisives).

Vincent Poirier est entré en jeu pour la deuxième fois de suite (1 tir manqué en 2 minutes de jeu), lors de la victoire de Philadelphie contre Indiana (130-124). Enfin, blessé au genou gauche, Timothé Luwawu-Cabarrot n'a pas pris part à la victoire de Brooklyn après prolongation à San Antonio.