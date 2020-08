Utah égalise à 1-1 face à Denver, Toronto fait le break contre Brooklyn

NBA

L'enchaînement a fait mal à la tête des Nuggets. À quelques secondes de la mi-temps, Rudy Gobert a violemment contré Nikola Jokic, qui avait pourtant dominé techniquement le Français jusqu'alors. Puis, sur la dernière possession, le pivot du Jazz a claqué dans le cercle le tir raté de Jordan Clarkson, offrant 13 points d'avance à son équipe à la pause. On pensait alors Denver capable de se requinquer et de refaire son retard. Mais ses joueurs étaient sonnés.

put it in the Louvre pic.twitter.com/6a0TFQ3b5A — utahjazz (@utahjazz) August 19, 2020

Et au coup de force de Gobert a succédé une pluie de tirs longue distance (20/44 au final), douchant tout espoir de retour des Nuggets dans le 3e quart (+25 après 36 min.). Le Jazz a ensuite pu gérer son avance jusqu'au buzzer final, 124-105, et revenir ainsi à 1-1 dans la série. Avec un Donovan Mitchell en mode micro-ondes (30 points dont 21 dans le seul 3e quart, plus 8 passes), un Rudy Gobert dans ses standards (19 points, 7 rebonds, 2 contres) et Clarkson en facteur X (26 points), Utah a trouvé du répondant à Jokic (28 points, 11 rebonds, 6 passes) et Michael Porter Jr. (28 points)

"TLC" a entretenu l'espoir

Un peu plus tôt dans la soirée, Brooklyn a concédé un deuxième revers face à Toronto, 104-99. Titulaire, Timothé Luwawu-Cabarrot s'est une nouvelle fois distingué, inscrivant 17 points malgré une certaine maladresse (6/16 dont 3/10 à 3 points). Dans la dernière minute, "TLC" a même réussi un tir de loin plein d'audace, ramenant des Nets décidément bien vaillants à 3 longueurs, avant de museler O.G. Anunoby en défense.

Las, Brooklyn a inexplicablement cafouillé la dernière possession qui aurait pu lui permettre d'arracher la prolongation, laissant Fred VanVleet (24 points et 10 passes) and co prendre confortablement leurs aises dans la série, qu'ils mènent 2-0. Et aux innombrables forfaits côté Nets (Irving, Durant, Jordan, Dinwiddie), il faudra ajouter l'absence de Joe Harris, sorti de la bulle pour raisons personnelles après le match, et qui en raison du protocole stricte ne pourra revenir qu'en cas de match 6 ou 7.