Utah et Gobert perdent encore contre Phoenix et leur laissent la première place

Depuis de longues semaines, Utah caracolait en tête de la NBA. Mais privé de Donovan Mitchell dernièrement, le Jazz a perdu 5 de ses 10 derniers matches. Vendredi soir, la franchise de Salt Lake City s'est largement inclinée face à Phoenix (121-100). Dès la fin du premier quart-temps, l'équipe de Quin Snyder avait encaissé 39 points. Derrière, les Suns de Devin Booker (31 points) et Chris Paul (12 points et 9 passes décisives) ont fait la course en tête pour l'emporter et revenir à hauteur du Jazz avec 45 victoires en 63 matches. Les Suns ayant battu trois fois le Jazz en trois matches, ils leur passent ainsi devant au classement.

"Je pense que notre impact physique n'était pas là, a déclaré Rudy Gobert (8 points, 10 rebonds et 3 contres en 24 minutes) après la rencontre. Ces gars-là (les Suns) sont bons, mais je pense qu'ils étaient un peu trop à l'aise. Notre attaque a également affecté notre défense. Lorsque nous perdons le ballon ou que nous prenons de mauvais tirs, ils ont du jeu rapide. Du coup, ils étaient en confiance."

Dans les autres rencontres de vendredi, Boston a remonté un déficit de 32 points pour s'imposer après prolongation (143-140) contre San Antonio. Une victoire marquée par la performance de Jayson Tatum, auteur de 21 points dans le dernier quart-temps et de 10 en prolongation pour finir à 60 points marqués. Titulaire, Evan Fournier a ajouté 8 points à 3/6 et 2 rebonds en 21 minutes.

Les frenchies de la nuit



Evan Fournier: 8 PTS [Celtis W]

Rudy Gobert: 8 PTS, 10 REB, 3 BLK

TLC: 6 PTS

Autrement, Brooklyn a perdu à domicile contre Portland (109-128). Timothé Luwawu-Cabarrot n'a joué que 3 minutes mais a eu le temps de marquer 6 points à 1/3 à 3-points et 3/3 aux lancers francs. Killian Tillie a passé 2 minutes sur le parquet lors du succès de Memphis contre Orlando (92-75). Enfin, Adam Mokoka a fait un court passage d'une minute lors de la défaite de Chicago face à Milwaukee (98-108). Chez les Bucks, Axel Toupane n'était pas sur la feuille de match.