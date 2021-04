Utah et Gobert surpris par les Timberwolves

NBA

Le Jazz d'Utah a subit la montée en puissance du 1er choix de la Draft 2021 Anthony Edwards. Le rookie a cumulé 23 points, 9 rebonds, 4 passes décisives et 5 interceptions (record en carrière) pour venir à bout des leaders de la conférence Ouest (96-101). Bien aidé par Karl-Anthony Towns (24 points et 12 rebonds) et D'Angelo Russell (23 points), il a mené son équipe à la victoire d'une équipe qui a perdu 20 ballons. Rudy Gobert en a laissé échappé 5 à lui seul. Il a tout de même cumulé 9 points à 3/6 et 17 rebonds. Privé de Donovan Michell, Utah (44 victoires, 16 défaites) reste leader devant Phoenix (42 victoires, 17 défaites). A eux de bien finir la saison régulière (encore 12 rencontres) pour conserver l'avantage du terrain en cas de playoffs.

Dans les autres rencontres, New York continue la moisson de victoires. Les Knicks (34 victoires, 27 défaites) ont battu les Toronto Raptors pour signer leur neuvième succès de suite, sans que Frank Ntilikina n'entre en jeu. En revanche, derniers à l'Est (18 victoires, 43 défaites) ont encore perdu, de peu chez les Indiana Pacers (115-109). En sortie de banc, Killian Hayes a cumulé 0 point (0/1 aux tirs), 2 rebonds, 5 passes décisives et 5 balles perdues en 18 minutes. Sekou Doumbouya n'a pa joué, comme Adam Mokoka lors de la défaite de Chicago à Miami (106-101). Enfin, Axel Toupane n'était pas sur la feuille de match lors de la large victoire de Milwaukee contre Philadelphie (132-94).