Utah et les Knicks se rattrapent, Washington n'y arrive pas contre Philadelphie

Après leur défaite surprenante dans le match 1, le Jazz d'Utah s'est rattrapé sur son parquet face à des Memphis Grizzlies ambitieux et morts de faim, 141-129. Le retour de Donovan Mitchell, absent au match 1, a été la clé de ce match. "Spida" Mitchell finit avec 25 points, 2 rebonds et 1 interception en 26 minutes de jeu. Le Jazz a contrôlé la rencontre malgré un retour dans le troisième quart-temps des Grizzlies, menés par un incroyable Ja Morant en feu (47 points à 15/26 aux tirs, 4 rebonds et 7 passes décisives en 43 minutes de jeu). L'adresse du Jazz a permis de creuser l'écart à plusieurs reprises dans le match, Utah finit avec 19 paniers à 3-points. Ils ont shooté à 48,7% derrière la ligne grâce aux shooteurs Mitchell (5/10), Joe Ingles (3/3 pour 14 points) et Royce O'Neale (4/6 pour 14 points).

Le collectif de Salt Lake City a été très efficace dans ce match, le Jazz a fini à 28 passes décisives en tout, permettant à 7 joueurs de scorer 14 points ou plus. Rudy Gobert fait partie des trois Jazz qui finissent à plus de 20 points, avec Mike Conley et Mitchell. Le pivot picard aligne 21 points, 13 rebonds, 3 passes décisives et 4 contres en 36 minutes. La série est à égalité, 1-1 et le match 3 se déroulera à Memphis ce dimanche.

Après sa défaite dans le match 1 dans son Madison Garden, les Knicks de New York se sont bien rattrapés en battant les Hawks de Trae Young, 101 à 92. Menés pendant une bonne partie du match, les New-Yorkais se sont réveillés, poussés par le public et sont repassés devant dans le quatrième quart-temps. La partie a été tendue jusqu'au bout, c'est notamment grâce au MIP (meilleure progression de la saison) de la saison régulière, Julius Randle, que les Knicks ont fait le dernier effort pour emporter la victoire. Le franchise player de la Big Apple finit avec 15 points, 12 rebonds et 4 passes décisives. Mais le héros de New York dans ce match 2 n'était pas Randle, c'est le vétéran Derrick Rose qui a porté son équipe. Il termine avec 26 points avec 9/21 aux tirs accompagnés de 4 rebonds et 4 passes en 39 minutes.





26 POINTS, 4 REB, 4 AST@DRose & les @nyknicks décrochent leur première victoire en #NBAPlayoffs depuis 2013 #NewYorkForever



Game 3 | (1-1) | Nuit de vendredi à samedi, 1H00 pic.twitter.com/SGidpRt9Qv — NBA France (@NBAFRANCE) May 27, 2021

En face, Trae Young a délivré encore une fois un très bon match à 30 points (11/20 aux tirs), avec 1 rebond et 7 passes décisives en 35 minutes. Le Français Frank Ntilikina n'est pas entré du match. La série revient à égalité, une victoire partout. Le match 3 à Atlanta aura lieu ce samedi.

Dans le dernier match de ces games 2 du premier tour de playoffs NBA, c'est Philadelphie qui a affronté Washington. Sur leur parquet, les Sixers n'ont laissé aucun cadeau à Russell Westbrook et ses coéquipiers, s'imposant 120-95. Westbrook a d'ailleurs passé une mauvaise soirée car il s'est blessé à la cheville et a quitté le terrain après avoir cumulé 10 points à 2/10 aux tirs, 6 rebonds et 11 passes décisives en 29 minutes. Seul Bradley Beal a tenu les Wizards en vie grâce à ses 33 points (14/28 aux tirs), 4 rebonds et 3 passes décisives en 35 minutes. En face, le duo Embiid-Simmons s'est chargé de sécuriser la victoire avec tout deux 22 points avec notamment le bon 3/4 à 3-points du pivot camerounais. Le meneur australien lui, a tout fait, il a capté 9 rebonds, distribué 8 caviars et volé 2 ballons en 29 minutes.

ANOTHER W! #HereTheyCome



Ben Simmons 22 PTS | 9 REB | 8 AST

Joel Embiid 22 PTS | 7 REB | 3 AST

Tobias Harris 19 PTS | 9 REB | 1 STL



Les @sixers l'emportent 120-95 et mènent désormais 2-0!



Game 3 | Nuit de samedi à dimanche, 1H00 #NBAPlayoffs pic.twitter.com/NIqsYzGRar — NBA France (@NBAFRANCE) May 27, 2021

A l'image de leur prestation, l'adresse des Wizards a été décevante, avec un très faible 2/22 à 3-points. Washington s'incline donc une nouvelle fois et se met en danger pour la suite de la série. Le match 3 se déroulera à Washington ce dimanche.

