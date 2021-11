Utah et New York battus, Nicolas Batum encore productif

NBA

Crédit photo :

En tournée à l'Est, Utah s'est incliné sur le parquet d'Orlando (107-100). Le Jazz a sombré dans le dernier quart-temps (32-15) face à un Cole Anthony déchaîné (33 points à 13/20 aux tirs). Pourtant, Rudy Gobert s'est encore montré dominant (21 points à 7/9 aux tirs, 15 rebonds, 3 interceptions, 4 contres et 4 balles perdues en 34 minutes). Utah se retrouve à 3 défaites après 10 matches de saison régulière.

New York compte 4 revers pour sa part. Les Knicks ont cette fois perdu à domicile contre Cleveland (109-126), face au duo Ricky Rubio (37 points à 13/19, dont 8/9 à 3-points, et 10 passes décisives) - Evan Mobley (26 points à 11/15, 9 rebonds et 5 passes décisives). Evan Fournier a manqué d'adresse (15 points à 5/13, 3 rebonds et 1 passe décisive en 29 minutes).

En revanche, tout va bien pour Nicolas Batum et les Los Angeles Clippers. Les Californiens ont signé leur quatrième victoire de suite et basculent dans le positif. Pour cela, ils ont dominé les Charlotte Hornets (120-106). Menés de 9 points à 7 minutes de la fin (93-102), ils ont passé un 22-0 aux visiteurs pour l'emporter tranquillement. Face à son ancienne franchise, le capitaine de l'équipe de France a de nouveau livré un bon match (16 points à 6/11, 6 rebonds et 3 interceptions en 28 minutes).

Enfin, Théo Maledon n'a pas réussi à marquer (0/5, dont 0/4 à 3-points) durant les 7 minutes que lui a accordé le staff du Thunder d'Oklahoma City. Son équipe s'est toutefois imposée face aux San Antonio Spurs (99-94). Depuis le début de la saison, il tourne à 2,5 points à 24,1% de réussite aux tirs, 2 rebonds et 1,4 passe décisive en 15 minutes.

Enfin, Joël Ayayi n'est pas entré en jeu lors de la victoire des Washington Wizards contre les Milwaukee Bucks (101-94). Les champions en titre ont perdu 6 fois sur leurs 10 premières rencontres.