Utah et Rudy Gobert remportent le choc de la nuit face à Denver

En l'absence de Donovan Mitchell et Mike Conley, Bojan Bogdanovic (48 points, record en carrière et 8 rebonds) a été le chef de meute de Utah (1er) face à Denver (4e), dans le choc de la NBA la nuit dernière. Rudy Gobert (14 points, 9 rebonds, 2 passes et 2 contres en 35 minutes) s'est montré décisif en toute fin de match en contrant une tentative de Nikola Jokic et en alignant 4 points de suite. En s'imposant 127-120, les coéquipiers du pivot français restent en tête de la conférence Ouest.

Rudy.



14 PTS / 9 REB / 2 AST / 2 BLK



Rudy Gobert & le Jazz l'emportent 127-120 à Denver! #TakeNote pic.twitter.com/47prGjNFoC — NBA France (@NBAFRANCE) May 8, 2021

Les 17 points de Fournier n'ont pas suffi

Avec un Nikola Vucevic en triple-double (18 points, 14 rebond, 10 passes), Chicago s'est largement imposé contre des Boston Celtics décidement bien tristes cette saison, à l'image de la prestation de Jayson Tatum cette nuit (9 points à 3/15 aux tirs). Evan Fournier (17 points à 7/11 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes en 36 minutes), qui retrouvait son grand ami Vucevic, n'a pas pu empêcher la défaite. Après ses 18 points inscrits il y a deux jours face à Orlando, son ancienne formation, l'arrière tricolore semble retrouver de bonnes sensations après avoir été touché par la Covid-19.

Enfin dans la défaite de New York à Phoenix, Frank Ntilikina a foulé le parquet 15 minutes pour 0 point au compteur.

