Utah et Rudy Gobert reprennent par une défaite

NBA

Le All-Star Game NBA a mis en valeur la montée en puissance du Jazz d'Utah avec la présence sur le match des étoiles de deux de leurs joueurs, Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Mais le retour à la compétition ne s'est pas passée comme espéré pour l'équipe de Quin Snyder. Devant leur public à Salt Lake City, ils ont perdu 113 à 104 contre San Antonio. Leur défense (54% de réussite aux tirs pour les Spurs) a été trop permissive, au grand regret de Rudy Gobert (18 points à 7/8 aux tirs, 14 rebonds et 5 balles perdues en 38 minutes). "Ils étaient vraiment trop à l'aise, a commenté le pivot français. Tout ce qu'ils ont fait c'était sans contestation de mouvement. Ils se sont amusés et ont fait ce qu'ils voulaient."

Dans les autres rencontres, Evan Fournier a également perdu contre Dallas à domicile (106-122). Pourtant l'arrière français a planté 28 points à 10/19 (dont 5/12 à 3-points) en 33 minutes. Autres défaites à domicile, celles de Washington D.C. et New York contre Cleveland et New York. Les Français Ian Mahinmi (5 points à 1/3, 5 rebonds, 2 interceptions et 2 passes décisives en 16 minutes) et Frank Ntilikina (14 points à 5/11, 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 32 minutes) étaient titulaires. Enfin, Elie Okobo a très peu joué (7 minutes) lors de la défaite de Phoenix à Toronto.