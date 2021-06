Utah n'est plus qu'à une victoire du deuxième tour, Washington reste en vie

NBA

Le Jazz d'Utah n'est plus qu'à une victoire d'obtenir sa qualification pour le deuxième tour des playoffs. Dans le match 4 à Memphis, les leaders de la conférence Ouest ont su maîtriser le match malgré la belle performance des Grizzlies qui se sont accrochés tout le long, avant de finalement s'incliner 113-120. A Memphis, Ja Morant a fait du Ja Morant avec ses 23 points à 8/21 aux tirs, 12 passes décisives et 6 rebonds en 43 minutes, mais cela n'a pas suffi. Pourtant le jeune joueur était bien épaulé par Dillon Brooks (21 points à 7/15 aux tirs avec 4 rebonds, 3 passes et 1 interception). Le match a été très serré puisque le premier écart venant du Jazz ne s'est fait que durant le deuxième quart-temps avec un très bon Donovan Mitchell (30 points à 8/22 aux tirs, 2 rebonds, 8 passes, 2 interceptions et 1 contre).

Donovan & Jordan

Après cette petite avance de 7-8 points, les jeunes Grizzlies ont recollé à -1 (71-72) alors qu'il restait 16 minutes à jouer encore. Mais le Jazz a repris de l'avance grâce à un 13-2. Jordan Clarkson et Rudy Gobert ont été très précieux dans cette seconde échappée au score, Clarkson, meilleur 6ème homme de la saison aligne 24 points à 8/18 aux tirs avec 6 rebonds tandis que le pivot français affiche une feuille de stats de 17 points, 8 rebonds, 1 passe et 2 contres en 32 minutes. Avant le dernier acte, Clarkson a remis les siens à +13 avec un 3-points sur le buzzer. Mais les Grizzlies sont revenus une nouvelle fois au score, grâce à De'Anthony Melton qui a planté 15 points dans le dernier quart-temps pour revenir à -4 à 4 minutes de la fin. Mais pour la troisième fois Utah n'a pas trembé et s'est repose sur ses shooters comme Mike Conley (11 points à 3/4 à 3-points), très précieux lui aussi dans la victoire, et Bojan Bogdanovic (13 points à 3/5 à 3-points). Utah s'impose donc et jouera un match 5 décisif ce jeudi sur son parquet. Les coéquipiers de Rudy Gobert mènent en effet 3 victoires à 1.

Cliquez-ici pour consulter les statistiques du match

Dans le deuxième match de cette soirée de NBA, ce sont les Wizards qui ont arraché la victoire contre les Sixers, 122-114. Le début de match était pourtant maîtrisé par les Sixers avec un bon Ben Simmons (13 points) mais Philadelphie a perdu son joueur star, Joel Embiid qui est sorti touché au dos après une mauvaise chute. Il n'est pas revenu sur le parquet. Derrière de peu au score, les Wizards ont ensuite accéléré le match pour repasser devant grâce à un Westbrook en triple-double (19 points, 21 rebonds et 14 passes). Washington n'a pas été épargné par les blessures puisqu'ils ont Davis Bertans, touché au genou, lui qui avait inscrit 15 points en première mi-temps. Avec un bon Tobias Harris (21 points), les Sixers sont restés en vie, mais en face Bradley Beal s'est chargé de rentrer les tirs importants. Il finit avec 27 points à 9/23 aux tirs, 4 rebonds, 4 passes décisives,1 interception et 2 contres en 43 minutes.

Se rendant coup pour coup, les deux équipes n'ont rien lâché et c'est Washington, grâce à Rui Achimura (20 points à 8/12 aux tirs) et son 3-points clutch à 50 secondes de la fin, qui est parvenu à s'imposer au bout du suspense. Les Wizards restent en vie dans la série mais sont toujours à une défaite de l'élimination. Le prochain match se déroulera à Philadelphie ce jeudi.

Cliquez-ici pour consulter les statistiques du match