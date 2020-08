Utah prend le large, Toronto et Boston passent

NBA

Crédit photo : Utah Jazz

Hormis le tir victorieux de Luka Doncic, pour Dallas contre les Los Angeles Clippers, il y avait trois autres matchs NBA dimanche. Boston et Toronto ont fini le job contre Philadelphie et Brooklyn, avec des victoires 110 à 106 et 150 à 122. La défaite des Nets a mis fin à la saison de Timothé Luwawu-Cabarrot. Très bon dans la bulle, l'ailier français a manqué d'adresse sur sa dernière rencontre (11 points à 2/12, 3 rebonds et 2 interceptions en 27 minutes).

Pour Utah, Donovan Mitchell a écrit l'histoire en réalisant une deuxième sortie à 50 points ou plus de suite en playoffs NBA. L'arrière de 23 ans a marqué 18 de ses 51 points dans le dernier quart-temps pour permettre au Jazz de faire l'écart et finalement s'imposer de 2 petits points (129-127) et prendre l'avantage dans la série (3 victoires à 1). Rudy Gobert a été performant (17 points à 7/8 aux tirs et 11 rebonds en 39 minutes).