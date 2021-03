Utah s'incline à Washington D.C., Gobert mécontent de la défense du Jazz

Après sa victoire à Boston, Utah n'a pas réussi à enchaîner dans la suite de son road-trip à l'Est. Le Jazz a perdu 131 à 122 à Washington D.C., ne parvenant pas à contenir le duo Russell Westbrook (35 points à 12/23 aux tirs, 15 rebonds et 13 passes décisives) - Bradley Beal (43 points à 16/24, 2 rebonds et 5 passes décisives). Rudy Gobert, qui a terminé en double-double (10 points à 4/8, 13 rebonds et 2 contres), a connu une mauvaise soirée sur la ligne des lancers francs (2/10). Mais plus globalement, c'est la défense de son équipe qui n'a pas plu au pivot :

"Nous ne démarrons par le match avec un sens de l'urgence. Il faut avoir de l'énergie vocale dès le début, cela donne un plus. On doit le faire chaque soir, qu'on ait les jambes ou non. [...] Nous ne sommes pas assez durs. On l'est quand on est mené mais quand le match commence on doit toujours être touché d'abord pour réagir. Si on veut être une grande équipe on doit être l'équipe qui dicte le ton. Je pense qu'on a toutes les armes nécessaires défensivement, on doit faire un bien meilleur travail.

On doit comprendre que l'on n'a rien accompli encore. On a été au deuxième tour (des playoffs) quelques fois. On est énervé quand les gens se moquent de nous à la télévision. On doit déjà avoir du respect pour nous mêmes : on est les challengers, pas les champions. On ne peut pas être sur un rythme de croisière et mettre le bouton on quand les playoffs commencent. On doit rester affamés ! Cela demande du caractère. Je pense qu'on l'a (en nous), mais on doit trouver le moyen de l'avoir tous les soirs. Car parfois, cela disparaît. On doit continuer à progresser, pas surréagir après les défaites, et continuer à avoir faim."