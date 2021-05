Utah se reprend, défaite historique pour OKC

NBA

Battu de 21 points par Phoenix vendredi, Utah n'avait pas le temps de tergiverser avec un match face à Toronto dès ce samedi. En s'appuyant notamment sur Rudy Gobert (13 points à 6/8 aux tirs, 16 rebonds et 1 contre en 34 minutes), le Jazz a réussi à l'emporter 106 à 102. "Celle-là fait du bien car cela a été un combat", a commenté le Picard, heureux de retrouver les valeurs défensives de son équipe, qui du coup reprend la première place à l'Ouest (46 victoires, 18 défaites).

Recevant les Indiana Pacers, le Thunder d'Oklahoma City a subi la plus grosse défaite de l'histoire d'une équipe NBA à domicile (95-152). A 4 minutes de la fin, Théo Maledon (8 points à 2/14 aux tirs et 2 passes décisives e 24 minutes), Jaylen Hoard (2 points à 1/3 et 2 rebonds en 13 minutes) & ci étaient menés de 68 points. Ils ont finalement évité la plus grosse défaite de l'histoire tout court qui date de 1991 (-67 pour Cleveland). Domantas Sabonis, auteur d'un triple-double dès la première mi-temps, s'est régalé. Le coach du Thunder Mark Daigneault n'a pas pas caché sa gêne. Bref, une soirée à vite oublier.

Titulaires, Killian Hayes (10 points à 4/11, 6 rebonds et 6 passes décisives en 32 minutes) et Sekou Doumbouya (9 points à 4/10 et 5 rebonds en 27 minutes) n'ont pas pu empêcher la défaite de Détroit à Charlotte (107-94).

Dans un choc de la conférence Ouest, les Clippers se sont inclinés à domicile face à Denver (104-110). Nicolas Batum a été discret en sortie de banc (0 point à 0/2, 3 rebonds et 1 passe décisive en 19 minutes).

Enfin, Killian Tillie et Adam Mokoka n'ont pas joué lors des défaites de Memphis (à Orlando) et Chicago (à Atlanta).