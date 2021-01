Utah se reprend, Première réussie au Madison Square Garden pour Maledon

NBA

Après deux défaites à New York, contre les Nets et les Knicks, Utah a réagi avec un beau succès sur le parquet de Milwaukee (118-131), l'un des favoris de la conférence Est. Le Jazz a fait tomber une pluie de 3-points (25 réussis, record de la franchise). Sous les panneaux, Rudy Gobert a rempli sa mission (14 rebonds et 4 contres) alors qu'en attaque il a manqué quelques tirs (9 points à 4/9 aux tirs, 1/4 aux lancers francs). Il tentera de faire mieux dimanche à Détroit.

Détroit qui a battu Phoenix (110-105) ce vendredi, une équipe qui avait remporté 6 de ses 8 rencontres avant l'entre-deux. Sekou Doumbouya a été peu impliqué (3 points à 1/2 et 1 rebond en 5 minutes) alors que Killian Hayes est à l'arrêt (hanche).

A l'arrêt, Frank Ntilikina (genou) le reste. Le meneur des Knicks n'a pas pu affronter son jeune compatriote Théo Maledon ce vendredi. En manque d'adresse (2/8 aux tirs dont 0/3 à 3-points, le Normand a pris 5 rebonds et donné 3 passes décisives en 22 minutes, contribuant à la victoire du Thunder (89-101) au Madison Square Garden.

Après leur belle victoire contre Philadelphie, les Nets de Brooklyn ont enchaîné par une défaite à Memphis (110-105), toujours sans Kevin Durant (cas contact) et Kyrie Irving (raisons personnelles). Timothé Luwawu-Cabarrot a eu du mal à régler la mirre (3 points à 1/8 et 3 rebonds en 18 minutes).

Avec 38 points de Stephen Curry (dont 19 dans le troisième quart-temps), les Golden State Warriors ont pris leur revanche sur les Los Angeles Clippers, renversant la rencontre en deuxième mi-temps (ils ont compté jusqu'à -21 points de retard). Nicolas Batum s'est pourtant montré très complet avec 10 points à 4/10, 6 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions en 30 minutes.

Enfin, Adam Mokoka a eu droit à 7 minutes de temps de jeu (pour 3 points, 1 rebond et 1 passe décisive) lors de la courte défaite de Chicago chez les Los Angeles Lakers (117-115).