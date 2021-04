Utah solide, les Nets largement battus, Doumbouya s'exprime

NBA

Utah continue d'engranger les succès et conserve le meilleur bilan de la NBA (40 victoires, 13 défaites). Ce samedi, le Jazz s'est défait des Kings de Sacramento, 128 à 112. Le pivot All-Star de l'équipe, Rudy Gobert, s'est montré plus discret qu'à l'accoutumée (6 points à 2/2 aux tirs, 11 rebonds et 2 contres en 32 minutes), les arrières ayant pris la plupart des responsabilités offensives (42 points à 12/31 pour Donovan Mitchell, 26 points à 8/14 pour Mike Conley).

La soirée a été moins réussie pour l'un des autres favoris pour le titre NBA. Brooklyn, qui recevait le champion en titre sans James Harden, a été nettement dominé par les Los Angeles Lakers (101-126). Utilisé 9 minutes en sortie de banc, Timothé Luwawu-Cabarrot n'a pas pu inverser le cours des choses (7 points à 3/6 aux tirs et 2 rebonds en 9 minutes).

Oklahoma City et Détroit ont également perdu assez largement. Le Thunder contre les Sixers (93-117), avec 8 points à 3/11 et 5 passes décisives en 30 minutes de Théo Maledon et 8 points à 3/6 en 24 minutes de Jaylen Hoard. Les Pistons ont eux perdu 118-103 chez les Portland TrailBlazers malgré 11 points à 4/9 et 3 rebonds en 23 minutes de Sekou Doumbouya, plus prolifique samedi que son compatriote Killian Hayes (2 points à 0/3, 3 rebonds et 4 balles perdues en 17 minutes).