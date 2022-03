Utah tombe chez les Spurs, Gregg Popovich devient le coach le plus victorieux de l'histoire

Gregg Popovich pensait certainement qu'il n'allait pas devenir le coach le plus victorieux de l'histoire de la saison régulière NBA, ce vendredi soir. En effet, les San Antonio Spurs étaient menés de 15 points à l'entame du dernier quart-temps (66-81) par Utah. Mais la défense du Jazz s'est délitée et Rudy Gobert (13 points à 2/3 aux tirs, 16 rebonds et 5 contres) n'a rien pu faire pour stopper l'hémorragie. Résultat, les Texans se sont imposés 104 à 102, permettant à leur coach de 73 ans d'engranger un 1 336e succès historique.

