Vainqueurs du match 3, les Clippers restent en vie

NBA

Les Clippers se maintiennent en vie. Dominés lors deux premiers matchs dans l'Arizona, les Californiens ont terrassé les Suns (106-92), ce jeudi au Staples Center, lors du troisième match des finales de la Conférence Ouest. Emmenés par un Paul George proche du triple-double (27 points, 15 rebonds et 7 passes décisives en 43 minutes), les hommes de Tyronn Lue ont fait la différence en seconde mi-temps face à Phoenix, qui restait sur une série de 9 victoires d'affilée en playoffs.

CALL PG IF YOU GET LOST



27 PTS | 15 REB | 8 AST



Clippers take Game 3. pic.twitter.com/M0UGzSDl4N — Bleacher Report (@BleacherReport) June 25, 2021

Malgré le retour de Chris Paul, absent depuis début de la série en raison de la Covid-19, les coéquipiers de Devin Booker n'ont pas résisté à la déferlante californienne. Sous l'impulsion de son ailier vedette, auteur d'un incroyable panier à 3-points au buzzer du troisième quart-temps, LA a construit son succès sur les bases d'une défense retrouvée et d'une adresse remarquable (9/16 derrière l'arc primé dans les 24 dernières minutes). Une réussite qui leur a permis de prendre 19 points d'avance à 10 minutes du terme (89-71).

Dans les dernières minutes, Paul George a bien été relayé par le meneur Reggie Jackson (23 points à 8/15 aux tirs) et le pivot croate Ivica Zubac (15 points et 16 rebonds). Une maîtrise collective et des responsabilités partagées en l'absence du double MVP des finales Kawhi Leonard (entorse du genou), qui ont dessiné le succès des Clippers. Mais c'est aussi le dispositif tactique déployé par Tyronn Lue pour contrer l'influence du tandem Paul-Booker qui s'est révélé efficace. Avec notamment le rôle prépondérant de Patrick Beverley (8 points en 26 minutes), peu utilisé en demi-finales face à Utah. Sa hargne et sa ruse ont usé les deux All-Stars (30 points à deux, 10/40 aux tirs, dont 3/14 à 3-points).

Comme depuis le début de la série, l'international français Nicolas Batum a été utillisé avec parcimonie (15 minutes). Ce qui ne l'a pas empêché de délivrer 3 passes décisives et d'inscrire 4 points. Clippers et Suns se retrouveront samedi en Californie pour le match 4.