Vasilije Micic à Oklahoma City dès la saison prochaine

NBA

Crédit photo : Youtube

Selon l'insider Chema de Lucas et Sportando, Vasilije Micic (1,96 m, 27 ans) rejoindra la franchise NBA d'Oklahoma City, à partir de la saison prochain, ce pour deux ans. Impliqués dans l'échange avec Philadelphie pour Al Horford le 8 décembre dernier, les droits du meneur/arrière serbe sont revenus au Thunder. Le Général Manager d'OKC, Sam Presti, aurait donc décidé de le faire venir dès la saison prochaine, après avoir convaincu Gabriel Deck de s'engager.

Auteur d'une énorme saison avec l'Anadolu Efes (16,4 points, 2,7 rebonds et 5 passes décisives pour 17,2 d'évaluation en 30 minutes en EuroLeague), avec un impact de MVP sur la phase retour, le natif de Kraljevo (Serbie) viendra donc renforcer la franchise d'Oklahoma City qui construit un projet porté sur l'avenir. Avec Shaï Gilgeous-Alexander comme fer de lance et de nombreux jeunes dans l'effectif comme Théo Maledon et, peut-être, Jaylen Hoard (s'il est confirmé), Micic viendra apporter son expérience du haut niveau et son gros QI basket.

Pour rappel, l'arrière serbe, considéré comme l'un des meilleurs sur les postes extérieurs en Euroleague, avait été drafté par Philadelphie en 2014, mais n'a toujours pas mis les pieds sur un parquet NBA. Ce sera un première expérience dans la grande ligue américaine pour lui. Un nouveau challenge des plus excitant. Mais avant, il voudra remporter l'EuroLeague avec l'Anadolu Efes Istanbul.