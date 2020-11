Vincent Poirier : "J'ai fait une année comme cela mais je n'en ferai pas deux"

Après une excellente saison 2018-2019 en EuroLeague, Vincent Poirier (2,13 m, 27 ans) a signé aux Boston Celtics à l'été 2019. Mais pour sa saison rookie, le pivot français n'est entré qu'à 22 reprises, pour 6 minutes de moyenne. Alors qu'il pourrait rejoindre une grosse cylindrée en EuroLeague, le Francilien va honorer sa deuxième année de contrat. Et il compte avoir un vrai rôle dans la rotation de la mythique franchise du Massachusetts.

"J’ai eu une discussion avec le coach à la fin de la saison, je lui ai dit clairement que j’avais fait une année dans ce rôle et que je comprenais le rôle, la politique du club, à vouloir gagner, à faire jouer ceux qui ont mérité leur place, a-t-il expliqué à We Sport. Je lui ai dit simplement que je ferai une année comme cela mais pas deux. Je pense qu’une première année c’est aussi fait pour t’aider à découvrir, à prendre tes marques, et que la deuxième année est celle pour prouver les choses. Je l’ai pris dans cette optique là et je suis prêt pour la deuxième année."