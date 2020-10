Vincent Poirier : "Je me dis que je n’ai pas perdu une année"

Après une première saison NBA où il a très peu joué au sein d'une équipe performante (finaliste de conférence), les Boston Celtics, Vincent Poirier (2,13 m, 27 ans), actuellement en France, fait le bilan pour Konbibi.

"Un bilan mitigé, à cause d’un temps de jeu assez moyen, voire inexistant. Quand je fais le bilan, je me dis que je n’ai pas perdu une année : j’ai appris, j’ai progressé aussi. On ne va pas dire que c’était un mal pour un bien, car rien ne vaut le temps de jeu, mais c’était une année rookie, ça arrive à beaucoup de gens. Il faut laisser le temps passer, et il va jouer en ma faveur. C’est important de retenir le positif."