Vincent Poirier envoyé à New York

Après Boston en 2019-2020, Philadelphie sur la première partie de saison 2020-2021, Vincent Poirier devrait rejoindre les New York Knicks pour la suite de la saison en cours rapporte Yann Ohnona de L'Equipe. Le pivot international français aura bientôt fait tout la "Megalopolis" en moins de deux saisons.

Très peu utilisé chez les Sixers (4 minutes en moyenne sur 10 entrées) et en fin de contrat, le natif de Clamart fait partie d'un échange entre trois franchises :

Reste désormais à savoir si Tom Thibodeau va l'intégrer à la rotation des Knicks qui sont en course pour les playoffs (sixièmes avec 22 victoires et 22 défaites) et disposent de deux pivots longilignes, Mitchell Robinson et Nerlens Noel. Cette troisième opportunité dans une franchise NBA sera peut-être l'occasion de prouver qu'il y a sa place. A défaut, il pourrait rentrer en Europe cet été, lui qui bénéficie d'une très grosse cote en EuroLeague après ses belles saisons à ce niveau à Vitoria.

Le Francilien sera le quatrième Français à jouer pour les Knicks après Ronny Turiaf, Joakim Noah et Frank Ntilikina, qu'il retrouvera dans l'effectif actuel.

The full Sixers-Thunder-Knicks deal, per league source:



Philly gets: George Hill, Iggy Brazdeikis



OKC gets: Tony Bradley, Philly's 2nd round picks in 2025 and 2026, and Austin Rivers



Knicks get: Terrance Ferguson, Vincent Poirier, 2021 2nd round pick from Philly