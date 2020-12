Vincent Poirier parmi les 15 joueurs de l'effectif final de Philadelphie

NBA

Crédit photo : Sébastien Meunier

La présaison NBA terminée, les franchises écrèment leurs effectif pour descendre à 15 joueurs (plus deux "two-way contracts"). Envoyé à Philadelphie via Oklahoma City, le pivot français Vincent Poirier (2,13 m, 27 ans) fait partie de l'effectif final des Sixers. Le Francilien, qui a joué quelques bouts de match en présaison (avec notamment une belle présence au rebond), va maintenant devoir faire sa place derrière Joel Embiid, Dwight Howard et Tony Bradley. Costaud !