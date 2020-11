Vincent Poirier passe de Boston à Oklahoma City

Après sa saison rookie disputée chez les Boston Celtics, Vincent Poirier (2,13 m, 27 ans) va vivre sa deuxième expérience en NBA chez le Thunder d'Oklahoma City. Le pivot a été envoyé chez la nouvelle franchise de Théo Maledon en échange d'un deuxième tour de Draft et d'une enveloppe financière.

A OKC, le Francilien se retrouve dans une franchise en reconstruction qui compte actuellement deux postes 5 de grosse envergure, Steven Adams et Al Horford. Mais ces derniers pourraient être échangés à leur tour.

We have traded center Vincent Poirier and cash considerations to the @okcthunder in exchange for a conditional future second round pick.

Thank you @celtics for your warm welcome and this great year ! To my teammates, coaching staff and the fans see you soon