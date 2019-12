William Howard signe chez les Houston Rockets !

Dernier joueur coupé par Utah en présaison 2019, l'ailier français William Howard (2,03 m, 26 ans) a rejoint la franchise affiliée au Jazz en G-League dans la foulée. Avec Salt Lake City, il a tenu son rôle de shooteur (13,1 points à 54,5% de réussite aux tirs dont 43,7% à 3-points, 5,5 rebonds et 2,2 passes décisives en 30 minutes). A tel point que Houston vient de l'engager via un "two-way contract". Il va pouvoir jouer pour les Rockets aux côtés de James Harden et Russell Westbrook durant 45 jours sur la saison et avec "l'équipe réserve" des Rio Grande Valley Vipers, en G-League.

Roster Update: Rockets today announced that the team has signed forward William Howard to a two-way contract.



Howard (6-8, 207) was playing for Salt Lake City in the NBA G League. In 15 games, Howard avg 13.1 points & 5.5 rebounds.